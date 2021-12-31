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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya sirayet eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 02:23:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Yangın saat 00.45’te Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre ahşap binadan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangına Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sadabad itfaiye grup amirliklerinden ekipler, müdahale etti. Yangın rüzgârında etkisiyle yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sirayet etti. Ekipler, binada bulunanları tahliye ederek alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

2 kişi yaralandı

Çıkan yangın sonucu binada yaşayan iki kişinin vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Binanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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