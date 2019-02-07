İstanbul'da korkutan patlama! İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir tüp bayiinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde tüp bayiinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Ayrıntılar Geliyor...

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