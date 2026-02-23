İstanbul'da korkutan "kuduz" yalanı! Valilik sahte haberleri ifşa etti: "2007'den beri tek bir vaka bile yok!"

  • İSTANBUL
İstanbul Valiliği, son günlerde sosyal medyada ve bazı medya mecralarında yayılan "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki asılsız iddialara tokat gibi bir cevap verdi. Toplumda panik yaratmayı hedefleyen bu kirli bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Valilik, mega kentte son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğünü ve o tarihten bu yana hiçbir canlıya kuduz teşhisi konulmadığını resmen açıkladı.

İstanbul Valiliği, "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haber, yayın ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Kentte yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."​​​​​​​

