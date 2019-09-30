İstanbul'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da merkez üssü Silivri, Selimpaşa olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul'da saat 16:43'te merkez üssü Silivri, Selimpaşa olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

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