İstanbul'da korkunç kaza! Trafik kilitlendi

Florya'da üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi.

Olay saat 12.15'te meydana geldi. Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir TIR 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı.

TIR'ın dorsesi yan devrilirken TIR ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı.