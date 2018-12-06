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İstanbul'da korkunç kaza! Trafik kilitlendi

İstanbul Florya'da üst geçide takılan TIR'ın dorsesinin yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:14
İstanbul'da korkunç kaza! Trafik kilitlendi

Florya'da üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi.

Olay saat 12.15'te meydana geldi. Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir TIR 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı.

TIR'ın dorsesi yan devrilirken TIR ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:14
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  2. Florya
  3. kaza
  4. TIR dorsesi devrildi
  5. Trafik kilitlendi

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