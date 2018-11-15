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İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:56
İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Silivri'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM otoyolunun Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçeleri arasındaki Kınalı gişeleri mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul istikametine giden Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki 07 TF 333 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hatice Kurtuluş ile Şükran Pamukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma sürüyor

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ile isimleri belirlenemeyen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Silivri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:56
  1. Tekirdağ
  2. Edirne
  3. İstanbul trafiği
  4. silivri
  5. trafik kazası

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