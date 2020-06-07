  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

İstanbul’da korku dolu anlar! Boşaltılan binadan çatlama sesleri geldi

İstanbul’da daha önce çökme riskine karşı boşaltılan bir binadan sabaha karşı çatlama sesleri duyuldu. Korkuya kapılan mahalle sakinleri de kendilerini sokağa attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:51:00 -

İstanbul Küçükçekmece'de çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Tedbir amaçlı 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tehlikeli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Sesler gelince ekiplere haber verdiler

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yanında devam eden bir inşaattan dolayı daha önce çökme riskine karşı boşaltıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında binadan sesler gelmesi üzerine durum polis ve zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binanın çökme riski oluşturduğu gerekçesiyle bina çevresine şerit çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın bulunduğu sokakta oturan mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yanındaki 2 bina da boşaltıldı

Riskli olduğu gerekçesiyle 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tedbir amaçlı boşaltıldı. 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan beş katlı binada bir kişinin de yaşadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı