Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı. TUVİMER'in verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz? sorunun cevabı şöyle: Esenyurt 2.204 konut metre kare fiyatıyla en ucuz ilçee olurken, 11.409 metre kare fiyatı ile konutta Beşiktaş en pahalı ilçe oldu.

Esenyurt konut metrekare fiyatı: 2.204

Çatalca konut metrekare fiyatı: 2.312

Sultanbeyli Konut metrekare fiyatı: 2.378

Silivri Konut metrekare fiyatı: 2.460

Arnavutköy Konut metrekare fiyatı: 2.466

Sultangazi Konut metrekare fiyatı: 2.524

Sancaktepe Konut metrekare fiyatı: 2.766

Beylikdüzü Konut metrekare fiyatı: 2.814

Beşiktaş konut metrekare fiyatı: 11.409