İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz
Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı. TUVİMER'in verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz? sorunun cevabı şöyle: Esenyurt 2.204 konut metre kare fiyatıyla en ucuz ilçee olurken, 11.409 metre kare fiyatı ile konutta Beşiktaş en pahalı ilçe oldu.13 Temmuz 2018 Cuma 15:28
Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı. TUVİMER'in verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz? sorunun cevabı şöyle: Esenyurt 2.204 konut metre kare fiyatıyla en ucuz ilçee olurken, 11.409 metre kare fiyatı ile konutta Beşiktaş en pahalı ilçe oldu.
Esenyurt konut metrekare fiyatı: 2.204
Çatalca konut metrekare fiyatı: 2.312
Sultanbeyli Konut metrekare fiyatı: 2.378
Silivri Konut metrekare fiyatı: 2.460
Arnavutköy Konut metrekare fiyatı: 2.466
Sultangazi Konut metrekare fiyatı: 2.524
Sancaktepe Konut metrekare fiyatı: 2.766
Beylikdüzü Konut metrekare fiyatı: 2.814
Beşiktaş konut metrekare fiyatı: 11.409
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