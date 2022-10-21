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Yerel İstanbul'da kaza: 2 yaralı
Yerel

İstanbul'da kaza: 2 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 08:00:00 -
İstanbul'da kaza: 2 yaralı

D-100 kara yolu Edirne istikametine giden sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 FNJ 032 plakalı otomobil ile 34 FT 9274 plakalı hafif ticari araç, Cevizlibağ mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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