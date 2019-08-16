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İstanbul'da kasa kasa domates ve biberi çöpe döktüler

İstanbul Bayrampaşa'daki sebze halinde çekilen ve kasa kasa domates ile biberlerin çöpe dökülmesine ilişkin görüntüler tartışma konusu oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:56
İstanbul'da kasa kasa domates ve biberi çöpe döktüler

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde çekilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerde kasa kasa domates ve biberin çöpe döküldüğü görülüyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar fiyatların düşmemesi için sebze ve meyvelerin döküldüğü yönünde. İBB'de konuyla ilgili yapılan açıklamada 3 ton domatesi çöpe döken firmaya toplam 4 bin 200 TL ceza kesildiği vurgulandı.

Açıklamada,  "Zaman zaman gerek nakliye gerekse hava şartlarına bağlı olarak ürünlerin satışa sunulamayacak duruma gelmesinden dolayı bazı ürünler esnaf tarafından imha edilebilmektedir. Böyle durumlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nce oluşturulan bir eksper heyeti, malın satışa arz edilemeyecek nitelikte olduğuna dair rapor tuttuktan sonra ürün imha edilmektedir. Bayrampaşa hali içerisinde yıllık ortalama 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilmekte olup, bu tip çöpe dökülen ürünlerle beraber yılda toplam 27 bin ton organik çöp oluşmaktadır" ifadesi yer aldı.

"3 TON DOMATESİ EKSPER RAPORU OLMADAN ÇÖPE DÖKMÜŞTÜR" 

"Bu çöpler toplanılarak ayrıştırılmakta ve gübre elde edilerek park ve bahçelerimizde kullanılmaktadır" denilen açıklamada, "Gıda kayıp kaçak oranının yüzde 25'ler olarak konuşulduğu bir sektörde, haldeki toplam çöp miktarı binde 7 oranında gerçekleşmektedir. Söz konusu olay (domateslerin dökülmesi) ise, 10 Ağustos 2019 Cumartesi Arife günü saat 11.00 civarında gerçekleşmiştir. Bozuk olduğundan dolayı dökülen ürünler için (bayram tatili nedeniyle halin 4 gün kapalı kalacağı da göz önüne alınarak ) İBB'den eksper raporu alınmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı, ilgili firmaya toplam 4 bin 200 TL ceza kesilmiştir. İlgili firma bayramdan önceki son 3 gün içerisinde 124 ton domates satmış, elinde kalan bozulmaya yüz tutmuş 3 ton domatesi eksper raporu olmadan çöpe dökmüştür. Aynı tarihlerde hal içerisinde 10 bin ton domates satılmıştır. Bu veriler ışığında fiyat spekülasyonu oluşturulmak istenildiğine dair bir kanaat oluşmamıştır" bilgilerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:56
  1. İstanbul
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