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Gündem İstanbul'da kartpostallık manzara! Sürücüler zor anlar yaşadı
Gündem

İstanbul'da kartpostallık manzara! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Her yer sisle kaplanırken, sürücüler zorluk çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 00:44:00 -

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolu'nda ve ara yollarda da etkili oldu.

Her yer sisle kaplandı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis drone ile havadan görüntülenirken bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü.

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