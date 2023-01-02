İstanbul'da kartpostallık manzara! Sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Her yer sisle kaplanırken, sürücüler zorluk çekti.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolu'nda ve ara yollarda da etkili oldu.
Her yer sisle kaplandı
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis drone ile havadan görüntülenirken bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü.