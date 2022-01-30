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Gündem İstanbul'da karlar eriyor! İşte barajlardaki doluluk oranı
Gündem

İstanbul'da karlar eriyor! İşte barajlardaki doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.66 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 76.62 seviyesine ulaşan Ömerli barajı havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 00:10:00 -
İstanbul'da karlar eriyor! İşte barajlardaki doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi.

Doluluk oranı yüzde 76.62'ya yükselen Ömerli barajı havadan görüntülendi.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

"Ömerli Barajı yüzde 76.62
Alibeyköy yüzde 35.3
Büyükçekmece yüzde 43.97
Darlık yüzde 54.29
Sazlıdere yüzde 23.26
Elmalı yüzde 74.48
Istrancalar yüzde 68.2
Kazandere yüzde 59.56
Pabuçdere yüzde 60.05
Terkos yüzde 49.92".

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