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Gündem İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı
Gündem

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 20:34:00 - 2024-01-28 20:47:00

İstanbul Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir otomobil kaza yaparken, araç içindeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşpınar Mahallesi'ne giden yol kapandı.

Araçtaki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!

Birçok araç yolda kalırken, bir otomobil de kayarak yoldan çıkıp yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişiyi ise vatandaşlar kurtardı.

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