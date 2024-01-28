İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı
İstanbul Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir otomobil kaza yaparken, araç içindeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşpınar Mahallesi'ne giden yol kapandı.
Araçtaki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!
Birçok araç yolda kalırken, bir otomobil de kayarak yoldan çıkıp yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişiyi ise vatandaşlar kurtardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO