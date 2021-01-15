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Gündem İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
Gündem

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 05:51:00 -

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

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