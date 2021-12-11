İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?
İstanbul kar bu ay yağar mı? İstanbul'da havalar bir açıp bir kapatıyor. Vatandaşlar ise özlenen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?
2021 yılının ocak ve şubat aylarında İstanbullular yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşmuştu. Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağar?
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.
Şen, "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok" ifadelerini kullandı.