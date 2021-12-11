  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?
Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?

İstanbul kar bu ay yağar mı? İstanbul'da havalar bir açıp bir kapatıyor. Vatandaşlar ise özlenen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 20:29:00 -
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?

2021 yılının ocak ve şubat aylarında İstanbullular yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşmuştu. Aralık ayıyla birlikte pek çok kişi kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağar?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Şen, "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok" ifadelerini kullandı.

Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık
Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık

Yaşam

Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bingöl'de heyecanlandıran keşif!
Gündem

Bingöl'de heyecanlandıran keşif!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapımı tamamlanan Kalehan-2 Barajı nedeniyle sular altında kalan Murat Höyük ve Murat Tepe'deki kurtarma kazıları..
EDHO oyuncusundan çarpıcı itiraf: Valinin oğlu ile aynı durumdaydık
Medya

EDHO oyuncusundan çarpıcı itiraf: Valinin oğlu ile aynı durumdaydık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Şahin Ağa rolünü oynayan Turgay Tanülkü, oyunculuk kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı...
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay