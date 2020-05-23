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İstanbul'da kapkaç şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:41:52 -
İstanbul'da kapkaç şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cevizlibağ otobüs durağında birer gün arayla iki kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 18 yaşındaki Afganistanlı S.M.H. olduğunu ve Tercüman Sitesi'ne kaçarak bir eve girdiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Sorgusunda kapkaç olaylarını kendisinin yaptığını itiraf ettiği ve telefonları çimenlik alana attığını söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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