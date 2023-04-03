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Yerel İstanbul'da kan donduran olay! Çöpte parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu
Yerel

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpte parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-03 22:57:00 - 2023-04-04 01:00:56

İstanbul’da çöp konteynerinin yanında parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu.

İstanbul’da çöp konteynerinin yanında parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet bulundu. Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Dehşet veren olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, bebeğin parçalanmış cesedi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden İbrahim Yarbağ, "Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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