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Aktüel İstanbul'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:11:25 -
İstanbul'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 16 ve 22 Eylül tarihleri arasında 10 farklı adrese düzenledikleri operasyonda "Fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçunu işleyerek haksız kazanç elde ettiğini değerlendirdikleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 8'i yabancı uyruklu 29 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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