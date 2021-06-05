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Yaşam İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul vakalar azalıyor mu?
Yaşam

İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul vakalar azalıyor mu?

İstanbul korona tablosu | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geliyor. Son dönemde vakalardaki düşüşün İstanbul'a nasıl yansıdığı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da vakalar azaldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:18:00 -
İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul vakalar azalıyor mu?

Koronavirüs salgının genellikle büyük kentlerde daha yoğun geçiyor. Mega kent İstanbul'da salgında en çok hasarı gören iller arasında yer aldı. Peki, İstanbul'da vakalar azalıyor mu?

İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul vakalar azalıyor mu?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" mesajını da verdi.

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