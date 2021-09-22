İstanbul’da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul’da kaç kişi korona aşılı?
İstanbul aşı oranı güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak 2021’den itibaren aşı uygulaması yapılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 107 milyon doz aşı uygulandı. İstanbullular mega kentte son durumun ne olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul’da kaç kişi korona aşısı yaptırdı?
Koronavirüs ile mücadele sürüyor. İstanbullular, kentte ne kadarlık bir aşılama oranına ulaşıldığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da kaç kişi korona aşısı yaptırdı?
İstanbul’da kaç doz aşı yapıldı? İstanbul’da kaç kişi korona aşılı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.