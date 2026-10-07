İstanbul'da jandarmanın takibe aldığı şebekeye operasyon: 51 kilo kokain, 2 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Uyuşturucu maddeleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 51 kilogram kokainin yanı sıra 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.