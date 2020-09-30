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Aktüel İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:34:04 -
İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir iş yerinin çelik kasasından para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Amiral Sokak'ta bulunan K.P'nin iş yerindeki çelik kasadan 50 bin dolar, 20 bin avro, 21 bin lira, 2 altın künye, kolye ve tabletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 22 Eylül'de şüpheli Ersin Ö. (22) ve Hamdullah B'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerinin kapısını levyeyle zorlayarak açtıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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