İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı!
İstanbul Florya'da Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İsmailov, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.19 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
Azeri İşadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı.
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