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İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı!

İstanbul Florya'da Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İsmailov, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı!

Azeri İşadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:04
  1. Florya
  2. İstanbul
  3. Azeri İşadamı İtimat İsmailov

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