İstanbul'da inşaatları durduran karar!

İstanbul Şişli'de, Harbiye ve Teşvikiye'nin de dahil olduğu 6 mahalle "tarihi ve kentsel sit alanı" ilan edildi.

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu, aldığı bu kararla beraber mevcut imar planlarıyla inşaat işlemi yapılmasının önünü kapattı.

İstanbul Şişli'de İnönü, Ergenekon, Halasgargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye ve Harbiye olmak üzree toplam 6 mahalleyi kapsayan alan için "tarihi ve kentsel sit alanı" kararı alındı. İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararla birlikte, mevcut imar planlarıyla inşaat işlemi yapılmasının önü kapatıldı.

İstanbul'un oldukça değerli gayrimenkullerinin bulunduğu Şişli'de belirlenen yerlerde artık kentsel dönüşüm gibi tüm işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olacak. Kurul mevcut yürürlükte olan imar planını dikkate almayarak, kendi kararını oluşturacak