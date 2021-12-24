İstanbul’da indi bindi ne kadar oldu? Elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüs, servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam geldi. Dolar kurunun düşmesine karşın fiyatların aşağıya çekilmesine bekleyen vatandaşlara Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den zam üstüne zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam yapıldı?

UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi. Oylama ile zam teklifi kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı.

Taksi kısa mesafe ne kadar?

Taksi kısa mesafe 16 lira 50 kuruş oldu. Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi. En son Temmuz ayında zamlanmıştı

Tam elektronik bilet ne kadar oldu?

29 Temmuz'da yapılan zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye yükseldi.

Öğrenci bileti ne kadar?

İBB öğrenci bileti de Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı zamdan nasibini aldı. 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıkmıştı.

İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar?

İstanbulkart vizeleme ücretlerine yüzde 160 zam gelmişti. İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor. Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.