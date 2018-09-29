İstanbul'da 'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir operasyona imza attı.

"SIKINTISI OLAN GELİR"

Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov videosu çeken Özcan A.

2 SAAT İÇİNDE PAKET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.

2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.