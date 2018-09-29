THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İstanbul'da 'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

"İnadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak enselendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:13
İstanbul'da 'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir operasyona imza attı.

"SIKINTISI OLAN GELİR"

Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov videosu çeken Özcan A. 

2 SAAT İÇİNDE PAKET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.  

2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:13
  1. İstanbul
  2. terörist
  3. pkk'lı
  4. pkk sempatizanı
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torbacılara bin polisle eş zamanlı baskın: 38 kişi gözaltında
    1. Torbacılara bin polisle eş zamanlı..
    2. Beyaz atlı müteahhit beklemeyin
    3. İtirafçılar ele verdi! TSK'daki..
    4. ‘Yapılandırma imkanı KOBİ’lere de..
    5. Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı
    6. Saraybosna Helal Fuarı yeni yatırım..
    7. Eylem hazırlığındaki 8 terörist..
    8. Edirne'de jandarma bile şaştı kaldı!..
    9. Bu fuarda ‘iş’ var
    10. Yeni dinozor türü keşfedildi
    11. Kartal hata yapmak istemiyor! Muhtemel..
    12. Kıyayısa FETÖ pazarlığı!
    13. İstanbul'da 'İnadına PKK'lıyım' dedi..
    14. Şarj kablonuzu kurtarmanın püf..
    15. Cocu: Türkiye'ye yeni bir hikaye..
    16. Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 kişiye..
    17. Türkiye pazar gününe kilitlendi! İşte..
    18. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    19. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    20. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?