İstanbul'da ilk ders zili çaldı, her okulun bahçesinde el dedektörlü görevli olacak

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, binlerce öğrenci ve öğretmen için 14 Eylül sabahı Küçükçekmece Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, her okulun bahçesinde el dedektörü bulunan görevliler olacağını, dedektörlerin önemli bir kısmını Valiliğin temin ettiğini açıkladı.

Açılış programına katılan Vali Gül ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

El dedektörlerinin önemli bir kısmını Valilik temin etti

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyleyen Gül, Valilik imkanlarıyla güvenlik standartlarının yükseltildiğini belirtti. Gül, “Bahçe görevlilerimizin el dedektörlerinin önemli bir kısmını Valilik olarak temin ettik. Her okulumuzda bahçede görevlimizin el dedektörleri olacak. Temizlik en üst seviyede tutulacak. Öğretmenlerimiz önlüklerini giydi, görsel olarak da bununla daha çok karşılaşacağız” dedi.

Turnike uygulamasına ilişkin soruya ise Gül, kararı bazı okulların okul aile birlikleriyle birlikte aldığını, mevcut önlemleri yeterli gördüklerini söyleyerek yanıt verdi: “Turnike bizim için olmazsa olmaz bir durum değil. Bazı okullarımız okul aile birlikleri ile beraber böyle bir önlem alma kararında bulundu. Sonuçta buralar hapishane de değil. Bir görevli zaten görev yapıyor. Bizim amacımız velilerimizin çocuklarını güvenle teslim edip teslim alabilecekleri bir mekanizma oluşturmak. Karakollarımızın da koordinasyonuyla çalışmalarımız sürüyor. Şu an için aldığımız önlemler yeterli seviyede.”

Oyun alanları fiziki imkanı uygun okullarda dönüştürüldü

Gül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki oyun alanlarını artırmak için başlattığı çalışmanın İstanbul genelinde başarıyla uygulandığını, yaz dönemi boyunca fiziki imkanları uygun okullarda dönüşüm yaptıklarını ifade etti. Öğrencilerin “okula severek geldikleri, unutulmaya yüz tutmuş oyunları birlikte oynadıkları mekanlara” kavuştuğunu belirten Gül, “Yeni yapacağımız okullarda bu imkanları daha çok ortaya koyacağız, eski okullarımızın da dönüşümünü olabildiğince sürdüreceğiz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü cumartesi günlerini mesai günü ilan etti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak cumartesi günlerini mesai günü ilan ettiklerini duyurdu. Bütün ilçelerde kurulacak öğretmen akademileri ve “Cumartesi Buluşmaları” ile öğretmenlerin öğrenme yolculuğuna katkı sunacaklarını belirtti.

Eğitimin bireyi sınava değil hayata hazırlayan bir süreç olduğunu, toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü söyleyen Yentur, öğretmenleri toplumun ruh mimarları olarak tanımladı. Yentur, “Öğretmen sınıfta sadece bir çocuğu değil, bir milleti eğitir. Öğretmenlik mesai sınırlarıyla, okul sınırlarıyla çizilmiş bir meslek değildir; biz sokakta, pazarda, yaz tatilinde her zaman öğretmeniz” ifadelerini kullandı.

Okulların güvenlik ve konfor açısından en üst seviyede olduğunu söyleyen Yentur, kent genelinde 3 bin 13 bahçe görevlisinin sahada olduğunu, her okulun koordineli bir polisinin bulunduğunu hatırlattı.

Velilere de seslenen Yentur, eğitimin evde de devam etmesi gerektiğini vurgulayarak akşam saat 21.00 için okuma saati çağrısında bulundu: “Bu akşam itibarıyla evlerimizin salonunda ders başlasın. Saat 21.00 okuma saati. ‘Ben okuyorum, İstanbul okuyor’ diyerek çocuklarımıza örnek olacağız. Birlikte okuyup tartışacağız ki evlatlarımızın analitik ve soyut düşünme becerileri gelişsin.”