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İstanbul’da iki yeni nesil OSB kurulması planı masaya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul sanayicilerinin iki yakada yeni nesil OSB kurulması isteğine olumlu sinyal verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
İstanbul’da iki yeni nesil OSB kurulması planı masaya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul sanayicilerinin iki yakada yeni nesil OSB kurulması isteğine olumlu sinyal verdi. Kurum, “OSB anlamında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bir talep söz konusu. Avrupa yakasında iki üç yerle ilgili çalışmış durumdayız. Buna ilişkin projeleri geliştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicimizin yeni yatırım yapacağı istihdam oluşturacağı neresi varsa sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliriz” dedi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısı, “İstanbul’un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planı’na Bir Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kurum, sanayicilerdengelen biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere nitelikli 2 yeni nesilOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasını isteğine“OSB anlamında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bir talep söz konusu. Avrupa yakasında iki üç yerle ilgili çalışmış durumdayız. Buna ilişkin projeleri geliştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicimizin yeni yatırım yapacağı istihdam oluşturacağı neresi varsa sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliriz” şeklinde cevap verdi.



İstanbul’un Türkiye sanayisinin lokomotifi olduğunu söyleyen Kurum, “Sanayi üretimimizin yaklaşık yüzde 35’i İstanbul’dan sağlanıyor. İstanbul’daki sanayicilerimizin istihdamdaki payı ise yüzde 17 civarında. Bu oranlar ışığında baktığınızda İstanbul sanayisine yapılacak her türlü desteğin ülkemize katlanarak geri döneceğini söylemek mümkün” dedi.



Bakan Kurum, sanayide mekânsal strateji üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydederek ,”2009 yılında yapılan çevre düzeni planımız var. Bu planla birlikte sanayi alanlarını dair ilkeleri ortaya koymaya çaba gösterdik. Ülke genelinde onaylanan çevre düzeni planlarında sanayi alanlarının yer seçimi dahil olmak üzere gelecek için mekânsal strateji içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da çevre düzeni planının bir üstünde ölçekle hareket ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum var olan problemleri aşacak önemli bir çalışmayı da önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya çalışacaklarını ve sanayicilerin bu plan üzerinde yatırımlarını yapacağını söyledi. Kurum,“Ana stratejimiz sanayi sektörünün yapılaşmasını daha sağlıklı hale getirilmesi ve bu anlamda da yapısal dönüşümün sağlanmasıdır. Güçlü şehirler ancak güçlü sanayicilerle oluşuz. Bunu istiyorsak sadece planlama ile yetinemeyiz. Sanayi politikalarının da planlara işlenmesi gerekir” şeklinde konuştu.



İki OSB talebi


Bakan Kurum sanayicilerin iki yeni OSB kurulması istediğine ilişkin şunları kaydetti: “OSB anlamında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bir talep söz konusu. Avrupa yakasında iki üç yerle ilgili çalışmış durumdayız. Buna ilişkin projeleri geliştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicimizin yeni yatırım yapacağı istihdam oluşturacağı neresi varsa sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliriz, buna ilişkin de beraber çalışabiliriz. Hem 49 yıllık kiralama modeliyle olabilir hem de Toplu Konut İdaresi veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesşnde yapabiliriz. iller bankası ile yapabiliriz.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
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