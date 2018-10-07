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İstanbul'da iki kadını evde bastı! Mahalleli kovaladı...

Kapılarını kredi kartı ya da röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde  açtıkları evleri soyan 2 kadından biri yakalandı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:14
İstanbul'da iki kadını evde bastı! Mahalleli kovaladı...

Pendik, Çamçeşme Mahallesinde 2 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir eve giren iki kadın, içeride bulunan altınları çalarak dışarı çıkarken, bu sırada evine dönen ev sahibi ile karşılaştı. Kadınlar, ev sahibini görünce sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak ev sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanan hırsızlardan kadın hırsız Hülya Y., yakalandı. Sokakta yapılan aramada kadınların yakalanmadan az önce attıkları ziynet eşyaları bulundu. Hülya A.,  polise teslim edildi.

POLİS SUÇ ORTAĞI KADINI  TESPİT ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Hülya Y.'nin suç ortağı kadınla birlikte sokakta yürürken görüntülerine ulaştı. Görüntülerden firarda olan kadının isminin S.U. olduğu belirlendi. S.U.'nun daha önceden hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alındığı ve arandığı ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında şüphelilerin kapıları, kart, kredi kartı ya da röntgen filmi kullanarak açtıkları belirlendi. Şüphelilerin kilitlenmeden sadece kapatılan kapıları tespit ettikleri, kapı arasına soktukları kredi kartı ya da röntgen filmiyle kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi. Kapıların kilitlenmesiyle bu yöntemin etkisiz hale geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri vatandaşları kapılarını mutlaka kilitlemeleri konusunda uyardı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hülya Y. adliyeye sevk edilirken  diğer şüpheli kadının yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:14
  1. Pendik

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