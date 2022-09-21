İstanbul'da iğrenç olay! Ameliyat olan kadına bunu yapmış

İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon geçirmek için gelen Karolin P. isimli genç kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı. Karolun P., ameliyat sonrası narkozun etkisi altındayken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Erkek hemşirenin olayın sabahında istifa etmesi şüpheleri artırdı.

Edinilen bilgilere göre, estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. Şişli'deki lüks bir özel hastaneye yattı. Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.

Gözlerini açınca hemşire kaçtı

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

İhbardan saatler önce istifa etmiş

Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise Karolin P.’nin ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Kameralarda neler var?

Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti. Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti.

İstifa etmesi şüphe uyandırıcı

Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.