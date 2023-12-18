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Gündem İstanbul'da İETT dehşeti
Gündem

İstanbul'da İETT dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-12-18 19:53:00 - 2023-12-18 20:02:31
İstanbul'da İETT dehşeti

Sarıyer’de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan 34 HO 2568 plakalı İETT özel halk otobüsü hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içeride bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.
Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, “Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük.

İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici” şeklinde konuştu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
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