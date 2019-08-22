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İstanbul’da icradan satılık hastane

İstanbul Küçükçekmece’de hizmet veren Dr.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
İstanbul’da icradan satılık hastane

İstanbul Küçükçekmece’de hizmet veren Dr. Sadık Ahmet Hastanesi icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 2 milyon 280 bin TL değerindeki hastane ruhsatı ve 419 bin TL değerindeki hastane ekipmanları 29 Ağustos 2019 tarihinde açık arttırma usulü ile yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.


1996 yılında 75 bin TL sermaye ile kurulan ve Arda Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Limited Şirketi adına işletilen işletmenin 5 ortağı görünüyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “İstanbul’da faliyet gösteren özel hastane ekipmanları ve ruhsatı ile birlikte icradan satılacak. Bu ihaleye katılacak olanların sağlık işletmesi ruhsatı alma yetkisinin bulunması gerekiyor. Çok nadir olsa da maalesef özel hastaneler de icralık olabiliyor. Açık arttırma usulü ile yapılacak olan satış sonrasında tıbbi cihazları ve hastane ruhsatını alan kişi yine sağlık sektöründe hizmet vererek sektöre katkı sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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