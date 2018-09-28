İstanbul'da huzurevinde yangın
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.28 Eylül 2018 Cuma 11:35
Sultangazi'debulunan huzurevinde yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
HUZUREVİNDE BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
İstanbul Sultangazi'de 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
MAHSUR KALANLAR VAR
İçeride mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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