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Yerel İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı
Yerel

İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 21:26:00 - 2024-01-16 21:28:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

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