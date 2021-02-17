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Gündem İstanbul'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Gündem

İstanbul'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da girdikleri evlerden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:26:00 -
İstanbul'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Ocak-12 Şubat arasında Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli ve Küçükçekmece'de meydana gelen 19 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 12 Şubat'ta çeşitli adreslere düzenlediği baskınla 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, 19 ayrı hırsızlık olayında, yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Tuncay G.'nin 28, Yunus G.'nin 45, Serhat Y.'nin 34, Ahmet A.'nın ise 6 ayrı suçtan emniyette kaydının olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin, bir eve girmeye çalışırken ev sahibini görünce kaçtıkları görülüyor. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

 

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