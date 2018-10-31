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İstanbul’da helikopter destekli şafak baskını

Ekipler Ümraniye’de önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
İstanbul’da helikopter destekli şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Sabah saat 06.30 sıralarında Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.Düzenlenen operasyon kapsamında Ümraniye’de bulunan Dumlupınar Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapılırken, operasyon yapılan sokaklarda özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü. 

Güvercin kümesinde arama yapıldı 

Operasyon kapsamın Özel Harekat ekipleri adresin bulunduğu yere yakın bir boş arazide bulunan güvercin kümesinin kapısını koçbaşı yardımı ile kırdı. Narkotik ekipleri güvercin kümesinde her hangi bir narkotik madde olabileceği ihtimaline karşı arama yaptı. Öte yandan operasyonda ‘Alf’ isimli narkotik köpeği ile adres didik didik arandı. 

Narkotik polisi yerde ki Türk bayrağını alıp cebine koydu 

Operasyonda Narkotik polisinin yerde duran Türk bayrağını alıp katlayıp cebine koyması ise dikkat çekti. Adreslerde aramalar sürüyor. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
  1. şafak operasyonu
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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