İstanbul’da hedef 7 gün 24 saat kütüphane

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39’a çıkartmayı hedefliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın megakent için geliştirdiği yüzlerce proje arasında kültür ve sanatla ilgili olanlar dikkat çekiyor. Kütüphane 24 Projesi ile İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısının her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.

Kütüphane 24’lerde internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat olmak üzere 365 gün erişim sağlanabilecek. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanları da barındıracak.







İstanbul’a yakışır dev şehir kütüphaneleri geliyor

İstanbul’u temsil edecek büyüklükte bir şehir kütüphanesi bulunmamasından yola çıkan Binali Yıldırım ve ekibinin projesinde yer alan Rami Şehir Kütüphanesi, restore edilen Rami Kışlası alanında 75 bin metrekarelik alan üzerinde 33 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek. Milyonlarca esere ve dijital yayına sahip olacak Rami Şehir Kütüphanesi’nin şehrin en büyük kütüphanelerinden biri olması hedefleniyor. Kütüphane, akademik çalışmalardan ödevlere, entelektüel söyleşilerden gündelik okumalara kadar herkese hizmet edecek.







Atatürk Kitaplığı’nda okuma ‘AŞK’ı

On yıllardır İstanbul’a hizmet eden Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi kurulacak. İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek Atatürk Şehir Kütüphanesi (AŞK), Atatürk Kültür Adası’nın önemli bir parçası olacak. 14 bin 300 metrekarelik alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin 4 bin 159 metrekarelik kapalı alanı Atatürk Kitaplığı’nın bin 766 metrekarelik alanıyla birleşerek 6 bin metrekarelik alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak.







UNESCO: “Türkiye, kitap okuma oranında 86’ıncı sırada”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86’ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride bulunuyor.

TÜİK’e göre ise Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye’de çeyrek dolar.