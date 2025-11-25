  • İSTANBUL
İstanbul'da hava koşulları ulaşımı etkiledi! İDO ve Şehir Hatları'nda seferler iptal edildi

İstanbul'da hava koşulları ulaşımı etkiledi! İDO ve Şehir Hatları'nda seferler iptal edildi

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle sabah saatlerindeki bazı Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

