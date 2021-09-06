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Gündem İstanbul'da hareketli anlar! Taksim'deki metro istasyonu kapatıldı
Gündem

İstanbul'da hareketli anlar! Taksim'deki metro istasyonu kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle seferler geçici süreyle durduruldu. İstasyonun da tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:19:00 - 2021-09-06 16:33:06
İstanbul'da hareketli anlar! Taksim'deki metro istasyonu kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Taksim istasyonu, yaşanan intihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Seferler aksadı

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi saat 15.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle metro seferlerinde aksama oldu.

Taksim istasyonu kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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