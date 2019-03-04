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İstanbul'da hareketli anlar... Patlama sesleri yükseldi

Kartal’da bir otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken depoda hasar oluştu.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:31
İstanbul'da hareketli anlar... Patlama sesleri yükseldi

Yangın, 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan otomobillere yedek parça temin eden depoda meydana geldi. Açık alanda bulunan yedek parçaların bir patlama sonucu alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yan tarafında bulunan fabrikaya sirayet etmesini önledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Patlama sesleri duyuldu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Öte yandan bir vatandaşın, yangın anını cep telefonu kamarasına çekerek sosyal medya aracılığıyla canlı yayınladığı görüldü. Vatandaşın canlı verdiği görüntülerde itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 00:31
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