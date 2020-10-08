İstanbul'da hafif yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı olarak hafif şiddette yağış görülüyor.

Kapalı bir havanın hakim olduğu kentte, yer yer gök gürültüsü de duyuluyor. Yağış bazı bölgelerde şiddetini artırırken, kent genelinde serin hava hakim.

Bu arada vatandaşlar da beklenen dolu yağışına karşı araçlarını korumaya alıyor. Bazı vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara bırakırken, bazıları da halı, kilim, battaniye ve kartonlarla kapatıyor.



