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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:00
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de 03.00 sıralarında ArnavutköyHadımköy mevkiinde virajı alamayarak savrulan bir tırın dorsesinden düzensiz göçmenlerin inmesi ve bazılarının yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tırın dorsesine ait olduğu değerlendirilen bir plaka buldu.

Yapılan araştırmanın ardından TIR Esenyurt'ta terk edilmiş halde bulundu. TIR’ın şoförü olduğu belirlenen Muhammet B. (62) gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tıra öncülük yapan iki aracı tespit etmesi üzerine araçta bulunan şüpheliler Kurtuluş G. (25), Metehan T. (20) ve Orhan K'yi (24) yakaladı.

TIR ve şüphelilerin kullandıkları araçlara el konuldu.

TIR içerisinde bulunan 42 göçmenden 11'inin aracın savrulmasından dolayı hafif yaralandıkları ve çevredeki hastanelerde tedavi oldukları tespit edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde göçmen kaçakçıları ile 3 bin avro karşılığında Yunanistan'a ardından Avrupa ülkelerine kaçmak üzere anlaştıklarını anlattı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:00
  1. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Polis
  3. Arnavutköy
  4. Hadımköy
  5. TIR
  6. Esenyurt
  7. İstanbul
  8. göçmen operasyonu

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