0553 313 94 23

İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı 23' uygulaması

İstanbul'da, tüm şube ve ilçelerden polislerin katılımıyla "Kurt Kapanı 23" uygulaması yapıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 17:17
İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı 23' uygulaması

İstanbul genelinde, tüm şube ve ilçelerden polislerin katılımıyla "Kurt Kapanı 23" uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan uygulamada, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpekleri de yer aldı.

Polis ekipleri, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden denetlendi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin araçlarını ve kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Mahmutbey Gişeleri'nde de polis ekipleri şüpheli araçları durdurdu. Bazı otobüslerdeki yolcuların da kimlikleri kontrol edildi. Uygulama boyunca özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saat 16.00'ya kadar süren uygulama kapsamında narkotik köpekleriyle bazı otobüs ve kapalı kasa araçlarda da arama yapıldı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 17:17
  1. İstanbul
  2. Kurt Kapanı operasyonu
  3. kurt kapanı 23

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
    1. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne..
    2. 3'lü zirve sonrası Trump'ın Suriye..
    3. MEB 4. nakil sonuçları açıklandı mı?
    4. Narsist çocuk yetiştirmemek için...
    5. Apartman yöneticisinin iddiası üzerine..
    6. Bilgisayar karşısında çalışanlar bu..
    7. İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı..
    8. KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası
    9. Türk gemisi Yunanistan'da karaya oturdu
    10. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı!..
    11. Sinüzitten korunmak için neler..
    12. Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken..
    13. CHP MYK sonrası, ittifak açıklaması!..
    14. Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
    15. YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere..
    16. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi
    17. Terörden hüküm giydi, "demokrasi" dedi!
    18. Süper Lig ekibinden açıklama: Aykut..
    19. DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim..
    20. Afganistan'da polis karakolu hedef..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20