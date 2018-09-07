İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı 23' uygulaması

İstanbul genelinde, tüm şube ve ilçelerden polislerin katılımıyla "Kurt Kapanı 23" uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan uygulamada, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpekleri de yer aldı.

Polis ekipleri, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden denetlendi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin araçlarını ve kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Mahmutbey Gişeleri'nde de polis ekipleri şüpheli araçları durdurdu. Bazı otobüslerdeki yolcuların da kimlikleri kontrol edildi. Uygulama boyunca özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saat 16.00'ya kadar süren uygulama kapsamında narkotik köpekleriyle bazı otobüs ve kapalı kasa araçlarda da arama yapıldı.