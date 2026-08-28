  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor Doha'dan havalandı, Türkiye üzerinde rota değişti! Katar uçağında kritik anlar Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin! 28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım… Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma Destici’den, DEM’li Hatimoğulları’na tepki: Provokatif dil normalleştirilemez
Yerel İstanbul’da gece yarısı sağanak sürprizi! Üsküdar sahili kısa sürede suya teslim oldu
Yerel

İstanbul’da gece yarısı sağanak sürprizi! Üsküdar sahili kısa sürede suya teslim oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da gece yarısı sağanak sürprizi! Üsküdar sahili kısa sürede suya teslim oldu

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yerel yağışlar Üsküdar’da kendisini gösterdi. Saat 04.30 sıralarında aniden bastıran sağanak nedeniyle sahil şeridinde kısa sürede su birikintileri oluştu. Kent genelinde aralıklı sağanak geçişlerinin devam edebileceği belirtilirken vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

ÜSKÜDAR’DA SAĞANAK BİR ANDA BASTIRDI

İstanbul’da gece saatlerinde görülen yerel yağış geçişleri, Anadolu Yakası’nın bazı noktalarında etkili oldu. Üsküdar sahilinde saat 04.30 sıralarında başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı.

Ani yağışın ardından sahil şeridinin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Gece saatlerinde başlayan yağış, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceğini bildirmişti.

Yağışların bazı bölgelerde kısa süreli olarak kuvvetlenebileceği belirtilirken, 28 Ağustos Cuma günü Üsküdar ve çevresinde de yağış geçişlerinin beklendiği ifade edilmişti.

ANİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKAT

Üsküdar sahilinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından, İstanbul’da gün içerisinde yaşanabilecek yeni ve ani yağış geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı
Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı

Aktüel

Yola çıkacak olanlar dikkat! Şiddetli yağış yolu kapattı

Şiddetli yağışlar dehşet saçtı
Şiddetli yağışlar dehşet saçtı

Dünya

Şiddetli yağışlar dehşet saçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23