İstanbul’da gece yarısı sağanak sürprizi! Üsküdar sahili kısa sürede suya teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yerel yağışlar Üsküdar’da kendisini gösterdi. Saat 04.30 sıralarında aniden bastıran sağanak nedeniyle sahil şeridinde kısa sürede su birikintileri oluştu. Kent genelinde aralıklı sağanak geçişlerinin devam edebileceği belirtilirken vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
ÜSKÜDAR’DA SAĞANAK BİR ANDA BASTIRDI
İstanbul’da gece saatlerinde görülen yerel yağış geçişleri, Anadolu Yakası’nın bazı noktalarında etkili oldu. Üsküdar sahilinde saat 04.30 sıralarında başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı.
Ani yağışın ardından sahil şeridinin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Gece saatlerinde başlayan yağış, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceğini bildirmişti.
Yağışların bazı bölgelerde kısa süreli olarak kuvvetlenebileceği belirtilirken, 28 Ağustos Cuma günü Üsküdar ve çevresinde de yağış geçişlerinin beklendiği ifade edilmişti.
ANİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKAT
Üsküdar sahilinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından, İstanbul’da gün içerisinde yaşanabilecek yeni ve ani yağış geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.