İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar

Olay, saat 02.15 sıralarında İstanbul Beşiktaş'ta Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, gürültü üzerine dışarı camlara çıkan vatandaşlar, 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan binanın ikinci katından demir parçaları ve inşaat molozları sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe katıldı

Olay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu Çömezler Sokak'ı trafiğe kapattı. Binanın çökmesi durumunda risk altında bulunan park halindeki otomobillerin sahiplerine ulaşan ekipler, araçları da çektirdi. Alınan tedbirlerin ardından binanın durumu ile ilgili karar, gündüz yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.