İstanbul'da feci yangın! Ölü ve yaralılar var Kadıköy Fikirtepe'de çıkan yangında ölen ve yaralanan vatandaşların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kadıköy Fikirtepe'deki Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada çıktı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti. Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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