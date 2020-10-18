İstanbul'da feci olay! Önce arkadaşını sonra da kendisini vurdu
İstanbul Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaralayan genç, aynı silahla yaşamına son verdi.
İstanbul Esenler Yavuz Selim Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet A’nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.