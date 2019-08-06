İstanbul'da feci kaza! Tramvay seferi durdu

İstanbul'da su tankerinin tramvaya çarpması sonucu kaza nedeniyle tramvay seferleri, Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılıyor.

Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde su tankeri seyir halindeki tramvaya çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı.

Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.