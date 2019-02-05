İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde şaftı kopan kamyonet, sokak üzerinde bulunan 6 araca çarptı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Kağıthane'de şaftı kopan kamyonet, sokak üzerindeki 6 araca ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmadı. Sokak trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin zarar gören araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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