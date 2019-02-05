İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde şaftı kopan kamyonet, sokak üzerinde bulunan 6 araca çarptı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmadı.05 Şubat 2019 Salı 16:02
Kağıthane'de şaftı kopan kamyonet, sokak üzerindeki 6 araca ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı
Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmadı.
Sokak trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Ekiplerin zarar gören araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
YORUM YAZ