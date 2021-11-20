İstanbul'da feci kaza! bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı
Esenyurt TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 10'lu yaşlardaki bir çocuk hayatını kaybetti. Anne ve bebeği ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki 10'lu yaşlarda bir çocuk ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama oldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.