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Yerel İstanbul'da feci kaza! bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı
Yerel

İstanbul'da feci kaza! bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 10'lu yaşlardaki bir çocuk hayatını kaybetti. Anne ve bebeği ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:57:00 -
İstanbul'da feci kaza! bir çocuk öldü, anne ve bebeği ağır yaralı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki 10'lu yaşlarda bir çocuk ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama oldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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